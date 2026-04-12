Ｊ１千葉は１２日、千葉市内で練習を公開した。先月７日に行われた柏戦で負傷したＦＷカルリーニョス・ジュニオは、水戸戦に出場しなかった選手らで行われた実戦形式のミニゲームに計２本フル出場。１本目では味方からのパスをトラップして相手をかわすと、豪快に右足を振り抜きゴール左にグラウンダー性のシュートを決めた。「回復してきているところだと思う。さらにやり続けて向上させながらやっていくと、ああやってゴール