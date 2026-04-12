◆米大リーグドジャース６―３レンジャーズ（１１日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）ドジャースが１１日（日本時間１２日）、レンジャーズに逆転勝ちして、１１勝３敗となって貯金を早くも今季最多の「８」とした。「１番・指名打者」でフル出場した大谷翔平投手（３１）が１回裏にメジャーでは自身初の「先頭弾返し」で打線に火をつけた。１回表に先発のシーハンがニモに中堅へ先頭弾を被弾。いきな