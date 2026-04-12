東京都は、あす１３日から物価高騰の影響を受ける子育て世帯への臨時支援策として、１５歳未満の子供１人につき１万１０００円を支給する「子育て応援＋（プラス）」の給付を開始する。今回の支援策は、都独自の「東京アプリ生活応援事業」の対象外となる中学生以下の世帯を補完するもの。実質賃金の低下が続く中、家計への負担を軽減し、切れ目のない支援を行う。既に実施されている都の給付金事業「０１８サポート」のシステ