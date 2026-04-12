「Ｍ！ＬＫ」の山中柔太朗が１１日までに自身のＳＮＳを更新。インスタグラムのフォロワーが１００万人を突破したことを報告した。山中はインスタグラムを更新し、「１００万人本当にありがとう！！！いつも皆さんに協力してもらって、本当に感謝しています。たくさん恩返しできるように頑張ります。いつも本当に本当にありがとう！！！！！」とつづると、巨大なチョコドームを乗せたジョッキを手にしたメンバーの佐野勇斗との