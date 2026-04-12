ウニオン・ベルリンは11日、シュテッフェン・バウムガルト監督の解任と、後任にマリー・ルイーズ・エタ氏が就任することを発表した。ウニオン・ベルリンでは2025年1月からバウムガルト監督が指揮を執り、昨季は13位に終わっていたなか、今季はここまでブンデスリーガで28試合終了時点で8勝8分け12敗の10位につけていたものの、11日に行われた第29節の最下位ハイデンハイム戦に1−3で敗れて、11位に順位を落としていた。これ