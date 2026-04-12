元横綱の貴乃花光司さんが、１０日、自身のインスタグラムを更新。食事を楽しんだ様子を綴っています。 【写真を見る】【 貴乃花光司 】 「穴子のしゃぶしゃぶをいただきました」「ブリプリの食感は絶品でした。ごっちゃんです」貴乃花光司さんは「穴子のしゃぶしゃぶをいただきました。」と、投稿。 続けて「穴子の頭と骨からとった出汁に数秒くぐらせポン酢で食べます。」と、美味しそうな穴子の身をしゃぶしゃぶする