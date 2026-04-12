全国各地から厳選されたご当地アイスが一堂に集まる”アイス好きの楽園”「あいぱくＰｒｅｍｉｕｍＴＯＫＹＯ２０２６」が、ゴールデンウィークの新宿に帰ってくる。４月２４日〜５月６日の１３日間、東京・新宿住友ビルの屋内イベント空間「三角広場」で開催される。累計来場者数４５０万人を誇る「あいぱく」には３１ブランド・１４０種類以上の逸品が集結。全国各地の地元素材にこだわった珠玉のラインナップには、北