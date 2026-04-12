◇パ・リーグ日本ハムー（2026年4月12日エスコンＦ）ノルディックスキー女子ジャンプの高梨沙羅（29＝クラレ）が12日、エスコンFで日本ハムーソフトバンク戦のファーストピッチに登場した。北海道上川町出身の高梨は、札幌ドーム時代の13年7月と18年4月に始球式に登場。8年ぶりの“凱旋”で、エスコンFでは初登板となった。投球前にインタビュワーから取材に応じ「北海道に（五輪の）メダルを持って帰ってくることがで