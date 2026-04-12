ラ・リーガ第31節が11日に行われ、アトレティコ・マドリードはセビージャに1−2で敗れた。試合後のディエゴ・シメオネ監督のコメントをスペイン紙『アス』が伝えた。8日のチャンピオンズリーグ（CL）準々決勝ファーストレグのバルセロナ戦で2−0の勝利を収めたアトレティコ・マドリードは、来たるセカンドレグに向けて、大胆なターンオーバーを行った。バルセロナ戦のスターティングメンバーから、GKフアン・ムッソを除くフィ