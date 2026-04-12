「ホテルのタオルを汚したことで料金を請求された」といった事例のように、宿泊中の思わぬトラブルが追加費用につながるケースも見られます。 ただし、「どのような場合に支払いが必要となるのか」「どこまでが自己負担の範囲なのか」といった点については、分かりにくい部分もあります。 本記事では、ホテルにおける備品の汚損に関する対応の考え方や請求の根拠を整理するとともに、不要な支出を避けるための