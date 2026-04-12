タレントの塩見きら（２７）が１２日、都内で行われた「塩見きら２０２６年卓上カレンダー（４月始まり）」発売記念イベントに出席した。自身初の卓上カレンダー発売となった今回は、ビリビリに破いたタイツを履いたショットや、バニーガールの衣装を着たカットが収録されている。前回写真集を発売した際には、露出の多さに父から心配の声も上がったというが「もう何も言ってこなくなりました（笑い）。心配はしてくれてると