米国・ＡＥＷの「ＡＥＷＣＯＬＬＩＳＩＯＮ」（カナダ・エドモントン）が１１日（日本時間１２日）に放送され、ＡＥＷインターナショナル王者のオカダ・カズチカ（３８）がマイロン・リードの挑戦を退け防衛に成功した。前週のＣＯＬＬＩＳＩＯＮでラスカルズ（リード＆ザッカリー・ウェンツ＆デズモンド・エグゼビエ）との遺恨が勃発したオカダはこの日、インターナショナル王座の防衛戦に出撃。場外への断崖式スタナーなど