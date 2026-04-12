アストロズ・今井達也投手（２７）に早くも試練が訪れた。１１日（日本時間１２日）、チームは今井が遠征先のシアトルから右腕の疲労の精密検査のためにヒューストンに戻ったと発表した。今井は前日のマリナーズ戦で制球が安定せず、１回ももたずに５四死球、３失点、３７球で乱調降板。シアトルの寒さとＴ―モバイルパークのマウンドの硬さに対応できなかったとし、エスパーダ監督は「彼は腕の疲労を訴えていた。それを聞いて