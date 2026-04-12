NEXERは4月7日、トラストホームと合同で実施した「住まいの空気・室内環境への意識と健康への影響に関する調査」の結果を発表した。同調査は3月19日〜26日、一戸建ての持ち家に住んでいる全国の男女350人を対象に、インターネットで実施した。自宅の室内の空気の質(清潔さ・換気・においなど)が気になったことはありますか自宅の室内の空気の質(清潔さ・換気・においなど)が気になったことはある割合は、45.4%(「よくある」「たま