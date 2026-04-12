大分県の山中に遺体を遺棄した疑いで、58歳の男が逮捕されました。死体遺棄の疑いで逮捕されたのは、大分市に住む職業不詳の姫野忠文容疑者（58）です。警察によりますと、姫野容疑者は3月上旬ごろ、豊後大野市の山中に年齢、性別不明の遺体を遺棄した疑いが持たれています。3月2日以降、大分県内に住む10代後半の女性の行方がわからなくなっていて、姫野容疑者の関与が浮上したため話を聞いたところ、「山中に遺体を遺棄した」と