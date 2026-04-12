日本維新の会の吉村代表は12日、自民党大会に初めて出席し、両党で公約の実現を目指す姿勢を強調した。東京都内で開かれた自民党大会に来賓として招かれた吉村氏は、挨拶の中で「1年前は想像もしていなかった」と述べつつ、連立合意について「国家のことを考えた時に運命であり、必然だ」と振り返った。また、2年間の食料品消費税ゼロ、議員定数の削減、憲法改正など、両党が掲げた公約に触れ、「（自民党は）大勝はしたが、有権者