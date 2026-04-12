お笑いコンビ「チョコレートプラネット」の長田庄平さんが、4月10日にYouTubeチャンネル「向井長田のくるま温泉ちゃんねる」に動画を投稿し、7台目となるトヨタ「GRヤリス」の納車を報告しました。撮影はトヨタモビリティ東京 GR Garage 東京深川の協力のもと行われました。 【写真を見る】【 チョコプラ・長田庄平 】自身7台目の愛車「GRヤリス」納車を報告マットブラックのフルラッピング「めちゃくちゃかっこいい」