第93回自民党大会で演説する党総裁の高市首相＝12日午前、東京都内自民党は12日午前、第93回党大会を東京都内のホテルで開いた。衆参両院の憲法審査会に憲法改正条文の起草委員会を設置して改憲原案を作成し、国会提出を目指すとした2026年運動方針を採択。来春の統一地方選での勝利も明記した。結党70年に合わせた新たなビジョンを発表した。高市早苗首相（党総裁）は憲法改正に関し「国民に堂々と問おう。発議に何とかめどが立