イラン情勢で原油価格は乱高下し、株価も大きく動くという日々が繰り替えされています。石油関連商品を扱う最前線では、どう受け止め・どう対処しようとしているのか取材しました。【写真で見る】停戦合意後、ホルムズ海峡の現状は？停戦合意も続くホルムズ海峡の封鎖原油高騰のなか銭湯では“ある工夫”北海道・釧路市にある銭湯「栄湯」。燃料の重油の高騰に多くの銭湯が苦しむ中、数年前からある工夫をしています。栄湯池田