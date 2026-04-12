自民党は高市総理大臣が就任してから初めてとなる党大会を行っています。東京都内の会場からフジテレビ政治部・伊地知英記者が中継でお伝えします。午前10時から始まった党大会は現在も続いていて、高市総理が演説しています。高市総理：党大会を盛大に挙行することができました。総裁として、喜びに堪えません。党大会で採択された運動方針では、「憲法改正原案の国会提出を目指す」と明記したほか、来年の統一地方選挙の勝利に向