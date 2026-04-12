日本グランプリシリーズ熊本大会の金栗記念選抜陸上中長距離大会2026が11日、熊本・えがお健康スタジアムで開催され、中長距離のトップアスリートがハイレベルなレースを繰り広げました。多くの大学生も出場し、男子5000mでは、今年の箱根駅伝で1年生ながら4区区間賞を獲得した鈴木琉胤選手(2年)、初めて臙脂のユニフォームに袖を通した注目のルーキー増子陽太選手の早大勢が存在感を見せました。レース前半は、塩尻和也選手(富士