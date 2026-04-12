長岡市で12日午前、わなに掛かっていたクマ1頭に対し、緊急銃猟を実施して駆除しました。長岡市によりますと12日午前6時30分ごろ、長岡市巻渕4丁目でドラム缶型のわなに1頭のクマが掛かっているのを市の職員が発見しました。クマはメスで体長は約1メートルだったということです。猟友会や警察などが周辺道路の交通整理や地域住民への呼びかけなどを行い、安全の確保を確認したうえで12日午前9時46分、自治体の判断で銃器を使