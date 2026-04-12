「ユニクロ」のグラフィックTシャツブランド「UT」は、4月20日（月）から、大人気ゲーム『マインクラフト』の世界を描いたコレクションの新作を、全国の店舗およびオンラインストアで発売する。【写真】全部集めたい！ステテコのデザイン一覧■マイクラコーデが楽しめる今回新作が展開されるのは、無限の可能性があふれている『マインクラフト』の世界に登場する、ユニークなキャラクターの姿をグラフィックでデザインしたキ