短期決戦の2026年J１百年構想リーグも折り返し地点を過ぎ、上位争いはますますヒートアップしつつある。目下、虎視眈々とタイトルを狙っているチームの１つがFC東京だ。11試合を終え、勝点23を稼ぎ、EASTで２位につける。４月11日には敵地で横浜F・マリノスと対戦した。この日は24.5度と温かい日で、「今年初めての暑さで、なかなか慣れていないなかでの入りだったんでキツかった」と佐藤恵允も話したが、前半は相手に主導権