広島県内の雇用情勢です。 広島労働局によりますと、2月の県内の有効求人倍率は1.38倍でした。 仕事を求める人1人あたりに、およそ1.4件の求人がある計算で、求人が求職を上回る状況が続いています。 ただ、前の月からは 0.01ポイント低下し、有効求人倍率が前月を下回るのは 4か月ぶり となりました。 一方、企業の新たな採用の動きには弱さもみられます。 2月の新規求人は 1万9,993人 で、前の年の同じ月より14％減少