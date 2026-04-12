県内は高気圧に覆われて朝からよく晴れこの時期としては気温が高くなりそうです。（12日 11時現在） 南から暖かな空気が流れ込んでいる影響で県内各地で気温が上がっています。 日中の最高気温は三次市で２５度と夏日になることが予想されるほか広島市でも２３度と４月としては汗ばむ陽気となりそうです。