元NMB48でモデルの上西怜（24）が12日までに、自身のインスタグラムを更新。私服オフショットを投稿した。「4月10日でNMB48を卒業して1年でした」と記し、淡いベージュのロングコートファッションを披露。黒のトップス、デニム姿でドリンクを片手に持ち、バッグを斜めがけにしたコーディネートで笑顔を見せた。「あっという間の一年。アイドル時代とはまた違った『楽しい』『幸せ』をたくさん感じて過ごしています『やりきった！