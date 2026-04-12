俳優の横浜流星が11日、自身のインスタグラムを更新。同日行われた劇場版『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』の舞台あいさつに出席したことを報告し、江戸川コナンとの2ショットや原作者・青山剛昌氏から贈られた手描きイラスト入りの色紙などを紹介した。【写真】“粋なメッセージ”が記された『コナン』作者・青山剛昌氏からのイラスト入り色紙※5枚目本作は劇場版シリーズ第29弾として10日より公開。舞台あいさつの会場