東京・品川区の大井競馬場に隣接する駐車場でほぼ毎週末行われている「Tokyo City Flea Market」。日本最大級のフリーマーケットを訪れる来場者の約4割が外国人観光客とのこと。そこで、外国人が日本のどんなものに興味を持っているのか、魅力を感じているのかを取材しました。◇■海外からの観光客に人気の巨大フリーマーケット東京・大井競馬場に隣接する駐車場でほぼ毎週末、開催されている「Tokyo City Flea Market