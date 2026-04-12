◆パ・リーグ楽天―オリックス（１２日・楽天モバイル）スタメンが発表された。前日に１１失点で３連勝が途切れたオリックスは、野手最年長の西野が「２番・二塁」で先発。前日に今季１号２ランを放った麦谷は「９番・右翼」で出場する。先発は新外国人のジェリー。メジャー経験者で史上最長身となる２１３センチの助っ人右腕が、２試合目で来日初勝利を目指す。以下、両チームのスタメン。【オリックス】１番・三塁宗２番・