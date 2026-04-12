ソロアイドルの塩見きらが１２日、都内でカレンダーの発売イベントを行った。昨年の冬に都内のスタジオで撮影。印象に残っている事を聞かれると「タイツを自分で破くシーンがあって、罪悪感があったんですけど、フェチの方に刺さるといいなと思っています」と明かした。出来栄えは「８５点！」と回答。残りの１５点については「ちょっとムチッとしてるのが気になる。事務所の先輩を見ていると岡田紗佳さんだったり、熊田曜子さ