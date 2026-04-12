昨年の最優秀３歳牡馬、ミュージアムマイル（牡４歳、栗東・高柳大輔厩舎、父リオンディーズ）が次戦に予定していた香港のクイーンエリザベス２世Ｃ・Ｇ１（４月２６日、シャティン競馬場・芝２０００メートル）を回避することが分かった。馬主であるサンデーサラブレッドクラブが４月１２日、発表した。渡航前に義務付けられている動画による歩様確認で、現状のままだと現地での検査をパスしないだろうとの指摘を、主催者から