モデルでタレントの滝沢眞規子が、１１日に自身のＳＮＳを更新。次女が制作した作品を公開した。滝沢は１１日、インスタグラムを更新。「次女作の油絵」と題し、クマのぬいぐるみや積み木をバックに、女の子がケーキを頬張る姿を描いた油絵とその制作過程の様子をアップし、「ほっぺたぷくぷくが可愛い誕生日ケーキ食べてる時だよ」と紹介した。この投稿にファンからは「かわいいいい」「育ちの良さが絵からも伝わる…」「