◆ファーム・リーグＤｅＮＡ―巨人（１２日・平塚）巨人のファーム・リーグＤｅＮＡ戦に臨むスタメンが発表された。先発は戸郷翔征投手で甲斐拓也捕手とバッテリーを組む。また、昨年１０月に両股関節を手術し、復帰戦となった５日の３軍・航空自衛隊千歳戦（ジャイアンツ球場）で左肩を負傷し、途中交代となっていた吉川尚輝内野手が「３番・二塁」で先発出場する。スタメンは以下の通り。【巨人】１番・右翼皆川２番・