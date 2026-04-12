任期満了に伴う姶良市長選挙が12日に告示され、これまでに現職と新人のあわせて2人が立候補を届け出ました。 姶良市長選挙に立候補したのは、届け出順に、 ▼現職で3期目を目指す湯元敏浩さん(61) ▼新人で元県議の米丸麻希子さん(50) の2人で、いずれも無所属です。 立候補は、きょう12日午後5時まで姶良市役所で受け付けています。 2人以外に目立った動きはなく、一騎打ちとなる公算が大きくなっています。 投票