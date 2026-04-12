【モデルプレス＝2026/04/12】8人組アイドルグループ・CUTIE STREET（キューティーストリート）の桜庭遥花が4月11日、自身のX（旧Twitter）を更新。11人組ガールズグループME:I（ミーアイ）のKEIKO（清水恵子）とのプリクラを公開した。【写真】「日プ女子」出身アイドル2人「胸アツすぎる」可愛すぎる密着プリクラ◆桜庭遥花、KEIKOとのプリクラ公開桜庭は、KEIKOと撮ったプリクラを複数枚投稿。黒のショートジャケット姿の自身と