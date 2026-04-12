『リジェネラティブデザイン』greenz.jp著英治出版定価2970円（税込） なぜ今、『リジェネラティブデザイン』なのか？人・社会・環境に”すこやかさ”を取り戻す仕組みに迫る。 『経理AIエージェント「デジタル労働力」で仕事が回る』黒粼賢一著クロスメディア・パブリッシング定価2200円（税込） 人材不足の解決策はすでに確立されている。経理業務にAIエージェントを活用