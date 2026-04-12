チャンネル登録者数198万人のYouTubeチャンネル「プリンセス姫スイートTV」のひめちゃんが、12日までに公開した動画を通じ、“新たな道”に進むことを明かし、大学中退を発表した。【動画】「プリンセス姫スイートTV」ひめちゃん、大学中退で“新たな道”を発表＆初めてお酒を飲む姿動画は、ひめちゃんが、パパ、おうくんと3人が出演。ひめちゃんが「私の今後の人生について決めたこと、話し合ったことを今回皆さんにお伝えし