俳優の伊藤淳史（42）が11日放送の日本テレビ系「アナザースカイ」（土曜後11・00）に出演。人生の転機を語った。この日は密着のためドイツ・ベルリンへ。伊藤がドイツを訪れるのは16歳の時に主演映画「独立少年合唱団」でベルリン国際映画祭に参加して以来、26年ぶり。26年ぶりに映画祭の会場を訪れ、「（お客さんと）一緒に見て、終わった後に凄い皆さんが拍手をしてくださった」と懐かしんだ。子役としてデビューした伊藤