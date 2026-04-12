今回は、嫁を罵る義母を完全にスルーしたエピソードを紹介します。相手にするのもバカらしい…「義母は私をよく罵ってきます。義母は私の夫である自分の息子を溺愛しているので、私にとられたと思っているようで、それが気に入らないようです。そしてある日、夜遅くに仕事から帰宅すると、義母から電話がありました。何があったのかと心配になり電話に出ると、『さっき息子に電話したけど、忙しいって電話を切られたの。あなたのせ