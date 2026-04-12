BIGBANG（ビッグバン）が、12日と19日に米国カリフォルニア州インディオで開催される世界最大規模の音楽フェスティバル『コーチェラ・バレー・ミュージック・アンド・アーツ・フェスティバル』の大型ステージであるアウトドアシアターで、それぞれ1時間の舞台を披露する。06年に5人でデビューした同グループは、現在は、G−DRAGON、SOL、D−LITEの3人。今回は、その3人がそろって「コーチェラ」の舞台に立つ。BIGBANGは17年に「ラ