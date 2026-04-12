ドジャースの大谷翔平投手は11日（日本時間12日）、本拠地ドジャースタジアムでのレンジャーズ戦に「1番DH」で先発出場。初回の第1打席に今季4号ソロを放った。MLB公式サイトは、連続出塁試合を「45」に伸ばした大谷について称賛の声を寄せている。 ■球団記録はスナイダーの58試合 前日にイチローを超える日本選手の連続出塁記録「44」を更新していた大谷。この試合ではチームがビハイン