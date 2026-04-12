第86回の大口投票は、前売りから2強の様相。当日正午の段階でドリームコアが単勝3.1倍で1番人気に推され、スターアニスが2番人気3.3倍で続くが、ここは時間帯によって前に出る馬が変わる状況。以下、アランカールが6.8倍の3番人気、リリージョワが8.4倍で4番人気と続き、ここまでがオッズ一桁。 ■リリージョワに5分で複勝600万円超 前売りから投票は2強に集中。朝イチ9時20分頃にドリー