札幌・中央警察署は2026年4月12日、札幌市中央区の歩道で女性が男に体を触られる不同意わいせつ事件が発生し、男が逃走中だと発表しました。12日午前6時すぎ、札幌市中央区南6条西4丁目の歩道を歩いていた女性（20代前半）が前から歩いてきた男に「かわいいね」と声をかけられ無視をしたところ、突然、男に上半身を触られました。男はその後、南方向に歩いて逃げたということです。当時、女性は友人と2人で歩いていて、2人にけがは