NPB(日本野球機構)は12日の公示を発表。ヤクルトは、増居翔太投手を1軍登録し、山野太一投手を登録抹消しました。1軍初昇格となった増居投手は慶応大、トヨタ自動車を経て、昨季のドラフト会議で4位指名を受けてヤクルトに入団。ファームでは、3試合に先発登板し、15回を投げて、防御率1.20の成績を残しています。登録抹消となった山野投手は、前日11日に7回7奪三振2失点の好投で白星を記録。今季はすでに3勝目と好スタートを切っ