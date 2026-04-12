元HKT48で女優の矢吹奈子（24）が11日深夜放送のテレビ東京「二軒目どうする？〜ツマミのハナシ〜」（土曜深夜0・55）にゲスト出演。意外な出身地について語った。12歳の頃に福岡・博多を拠点とする「HKT48」に加入。MCの松岡昌宏から「生まれは？」と聞かれる場面があった。「東京です」と答えた矢吹。「HKTって九州の人じゃないの？」とツッコまれると「じゃなくても入れるんですよ、その後も北海道の子とか入ってきました