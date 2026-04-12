【ラ・リーガ】ソシエダ3−3アラベス（日本時間4月11日／アノエタ）【映像】久保建英の帰還に観客総立ち＆大歓声待ちに待ったシーンに、世界中のファンが歓喜した。ソシエダに所属する日本代表MF久保建英が83日ぶりに負傷明けのピッチに立つと、ホームに詰めかけたサポーターが立ち上がって拍手で迎え入れ、ネット上でも多くのファンが喜びの声を寄せている。日本時間4月11日、ラ・リーガの第31節でソシエダはホームでアラベス