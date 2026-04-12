パキスタンの首都イスラマバードを訪問中のバンス米副大統領は１２日、イランとの戦闘を終結するための協議を打ち切ると表明した。バンス氏の記者団に対する発言要旨は以下の通り。◇我々は２１時間にわたる協議でイラン側と多岐にわたる実質的な議論を交わした。それが良いニュースだ。悪いニュースは合意に至らなかったという点だ。米国にとってというより、イランにとってはるかに悪いニュースだと思う。従って我々は合意