左上から時計回りにソフトバンク（ロイター＝共同）、NEC、ソニー、ホンダ各社のロゴソフトバンクやNEC、ホンダ、ソニーグループの4社が中心となり、人工知能（AI）を開発する新会社を設立したことが12日、分かった。米国や中国の企業が開発に先行する中、政府の支援を活用しながら国産AIの基盤モデルを作って巻き返しを図る。開発したAIは日本企業向けに提供することを想定する。会社名は「日本AI基盤モデル開発」。AI開発者