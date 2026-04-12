乳がんと戦う姿が話題になった梅宮アンナ（53）が、出会って10日で再婚したアートディレクターと暮らす高級レジデンスを映像初公開。オシャレすぎる生活が明らかになった。【映像】梅宮アンナが夫と暮らす高級レジデンスABEMA開局10周年を記念した特別番組『30時間限界突破フェス』内の企画にて、『ダマってられない女たち 激動人生を生告白SP』が放送。レギュラー放送回で話題になった人々の“その後”を追ったほか、番組MCを